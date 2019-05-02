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Trabzonspor'a Joao Pereira'dan kötü haber

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.05.2019 18:14 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira'nın sol uyluk arka kas grubunda yaralanma tespit edildi.

Trabzonspor'a Joao Pereira'dan kötü haber

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Portekizli futbolcunun dün yapılan antrenmanda sakatlık yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in şu ifadeleri yer aldı:

"Oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR'ı sonucunda sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) yaralanma tespit ettik. Pereira'nın tedavisi yoğun bir şekilde devam etmektedir."

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Trabzonspor joao pereira

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