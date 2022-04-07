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Trabzonspor'a sis engeli! Süper Lig maçı ertelendi

07.04.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, kentte oluşan yoğun sis sonrası hava ulaşımının yapılamaması nedeniyle Gaziantep FK deplasmanına yarın gidecek. Durumu takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmayı 9 Nisan Cumartesi gününe erteleme kararı aldı.

Trabzonspor'a sis engeli! Süper Lig maçı ertelendi

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek için hazırlandı. Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50'ye ertelendi. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu yarın saat 16.30'a ertelendi.

FD

MAÇ ERTELENEBİLİR

Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesi 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Gaziantep FK
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