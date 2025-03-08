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  4. Trabzonspor'a şok mağlubiyet! Taraftarlar isyan etti... İstifa çağrısı

Trabzonspor'a şok mağlubiyet! Taraftarlar isyan etti... İstifa çağrısı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.03.2025 22:44
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma Papara Park'ta oynandı. Müsabakada Alper Akarsu düdük çaldı. Hatayspor, Trabzonspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

Trabzonspor'a şok mağlubiyet! Taraftarlar isyan etti... İstifa çağrısı

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da tribünlerden Şenol Güneş'e tepki geldi.

SERİ SONA ERDİ

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Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Görkem Sağlam ile 65'inci dakikada Massanga Matondo kaydetti. Trabzonspor'da fileleri 42'nci dakikada Oleksandr Zubkov havalandırdı. Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 16'ya yükseltti. Trabzonspor ise 32 puanda kaldı. Trabzonspor'un 5 maçlık evinde yakaladığı galibiyet serisi sona erdi.

"SÖYLESENE ŞENOL TAKIM NİYE OYNAMIYOR?"

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Trabzonspor taraftarları Hatayspor maçında yönetimine tepki gösterdi. Bordo-mavililerin taraftarları istifa tezahüratı yaptı. Bordo-mavili takımın taraftaraları yönetime ve teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Maçın son bölümünde taraftarlar istifa tezahüratı yaptı. Trabzonspor tribünleri, Hatayspor golünün ardından, "Söylesene Şenol Hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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MS
Trabzonspor Trabzonspor
1 - 2
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor

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