UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) kurallara uymayan Trabzonspor'u üst kuruluna sevk etmişti. UEFA'dan yapılan açıklamada, CFCB'nin araştırma komisyonu tarafından 2016'ın mayıs ayında yaptığı finansal fair play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Trabzonspor'un dosyası, CFCB'nin yargı komisyonuna sevk edildiği belirtilmişti.

Trabzonspor konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı ve belirli şartların sağlandığı takdirde UEFA organizasyonlarına katılabileceklerini duyurdu. Ancak bordo-mavililer, bu kriterleri yerine getirdiği takdirde UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini UEFA'ya verecek.

İŞTE O 3 ŞART

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada Avrupa'ya katılabilmesi için gereken şartlar şöyle ifade edildi:

"1- Kamuoyunun da malumu olan TFF-BDDK ve Kulüpler Birliği ortaklığında yürütülen borç yapılandırma çalışmasının Haziran 2019 dönemi içerisinde sonuçlandırılmış olması.

2- TFF'nin mali izleme düzenlemelerini Haziran 2019 sonuna kadar sonuçlandırmış olması.

3- Kulübümüzün 31 Mayıs 2019 itibarı ile denk hesap sonucunun en fazla 5 milyon Euro açık vermesi."