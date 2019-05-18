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UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Finansal Fair-Play çerçevesinde UEFA tarafından kendilerine üç şart sunulduğunu, bu üç kriterin yerine getirildiği takdirde gelirlerin yüzde 50'sinin kesilmesi kaydıyla Avrupa kupalarına katılabileceklerini duyurdu. Ancak Trabzonspor, şartlarını yerine getirmezse iki sezon içerisinde katılım hakkı elde ettikleri UEFA turnuvalarının ilkinden ihraç edileceklerini de belirtti!

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) kurallara uymayan Trabzonspor'u üst kuruluna sevk etmişti. UEFA'dan yapılan açıklamada, CFCB'nin araştırma komisyonu tarafından 2016'ın mayıs ayında yaptığı finansal fair play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Trabzonspor'un dosyası, CFCB'nin yargı komisyonuna sevk edildiği belirtilmişti.

Trabzonspor konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı ve belirli şartların sağlandığı takdirde UEFA organizasyonlarına katılabileceklerini duyurdu. Ancak bordo-mavililer, bu kriterleri yerine getirdiği takdirde UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini UEFA'ya verecek.

İŞTE O 3 ŞART
Trabzonspor'un yaptığı açıklamada Avrupa'ya katılabilmesi için gereken şartlar şöyle ifade edildi:

"1- Kamuoyunun da malumu olan TFF-BDDK ve Kulüpler Birliği ortaklığında yürütülen borç yapılandırma çalışmasının Haziran 2019 dönemi içerisinde sonuçlandırılmış olması.
2- TFF'nin mali izleme düzenlemelerini Haziran 2019 sonuna kadar sonuçlandırmış olması.
3- Kulübümüzün 31 Mayıs 2019 itibarı ile denk hesap sonucunun en fazla 5 milyon Euro açık vermesi."

"UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı(CFCB) tarafından dün akşam itibari ile kulübümüze gönderilen karar ile ilgili açıklamamızdır.

İlgili karar, kulübümüz ile CFCB arasında Mayıs 2016 döneminde yapılan sulh anlaşmasının sonuçlarını kapsamakta olup, Mayıs 2016 döneminde yapılmış olan sulh anlaşması gereğince; Mayıs 2016 döneminde 20 milyon EURO denk hesap açığı verilmesi gerekirken 29.128 milyon EURO, Mayıs 2017 döneminde 10 milyon EURO denk hesap açığı verilmesi gerekirken 20.471 milyon EURO ve Mayıs 2018 döneminde 5 milyon EURO denk hesap açığı verilmesi gerekirken 51.023 milyon Euro denk hesap açıkları gerçekleşerek taahhüt edilen tutarların üzerinde denk hesap açığı verilmiş olması nedeniyle kulübümüzün ŞARTLI OLARAK disiplin yaptırımı önerisi ile CFCB Yargı Dairesine sevk edilmiş olması ile ilgilidir.
Aşağıda açıklanan şartların gerçekleşmesi halinde, sadece katılacağımız ilk UEFA turnuvası gelirlerimizin yüzde ellisine el konulması şartı ile turnuvalara katılmamıza karar verilmesi CFCB tarafından yargı dairesine önerilmiştir.
Şartlar :
1- Kamuoyunun da malumu olan TFF-BDDK ve Kulüpler Birliği ortaklığında yürütülen borç yapılandırma çalışmasının Haziran 2019 dönemi içerisinde sonuçlandırılmış olması.
2- TFF'nin mali izleme düzenlemelerini Haziran 2019 sonuna kadar sonuçlandırmış olması .
3- Kulübümüzün 31 Mayıs 2019 itibarı ile denk hesap sonucunun en fazla 5 milyon Euro açık vermesi.

Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde, önümüzdeki 2 sezon içerisinde katılım hakkı elde edeceğimiz UEFA turnuvalarının İLKİNDEN ihraç edilmemiz önerilmiştir.

İlgili kararda ayrıca, CFCB Yargı Dairesine kulübümüz hakkında yazılan yazıda yeni yönetim kurulunun yapmış olduğu;

  • Futbolcu sözleşmelerinin maliyetlerinin ciddi oranda azaltılması
  • Altyapıya önem verilmesi
  • Transfer harcamalarının sınırlandırılması ve azaltılması
  • Transfer gelirlerinin arttırılması
  • Sermaye artırımı
    gibi sıralanan olumu icraatlar da ayrıntılı olarak belirtilerek, Yargı Dairesinin karar aşamasında bu hususları dikkate alması CFCB tarafından önerilmiştir.
    Kulübümüz konu ile ilgili gerekli çalışmalara başlamış olup gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirecektir.

Saygı ile duyurulur."

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