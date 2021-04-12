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Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

12.04.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Fransız ekibi Lille'e gönderdiği ve bonservisiyle 17.5 milyon euro gelir elde ettiği Yusuf Yazıcı'dan bir kez daha kazanacak. Arsenal'in transfer etmek istediği yıldız futbolcu için İngiliz ekibinin 60 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve bu tekliften bordo mavililere 12 milyon euro pay düştüğü belirtildi.

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

Fransa’nın Lille ekibinde gösterdiği performansla bir çok Avrupa kulübünün radarına giren Yusuf Yazıcı için Arsenal iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig’in köklü takımlarından Arsenal’in bir süredir milli futbolcuyu takip ettiği ve sezon sonunda takımlarına katmak istediği yazıldı.

60 MİLYON EURO

Trabzonspor’un Lille satışından 17.5 milyon euro kazandığı Yusuf Yazıcı’dan sözleşmede bulunan bir sonraki satıştan pay maddesi bulunuyor. Yeni Şafağın haberine göre; Fransız ekibinin yüksek bir ücret karşılığında milli oyuncuyu satmayı düşündüğü bilgisi verilen haberde, yaklaşık 60 milyon euroluk teklifin olduğu iddia edildi.

12 MİLYON EURO GELİR

Eğer transfer bu rakama gerçekleşirse Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’dan kasasına yaklaşık 12 milyon euro daha koyacak.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nereye gidiyor bu paralar sayın trabzonspor yönetimi yıllardır şampiyonluk yok taraftarıyla dalga geçer gibi çekirdekten futbolcuyu yetiştirip satıyorsunuz yıllardır. takım değil ticarethane resmen

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