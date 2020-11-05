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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.11.2020 18:09 | Son Güncelleme

Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu son haftalarda Medipol Başakşehir’e kaptıran ancak Eddie Newton önderliğinde yeni sezona tarihinin en kötü başlangıcını yaparak giren Trabzonspor, İngiliz antrenör ile yollarını ayırmıştı.

YÖNETİMİN KARARI ABDULLAH AVCI

Bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Bordo-Mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ilk tercihi Tamer Tuna idi ancak yönetimin Tuna'ya karşı çıkması ve Abdullah Avcı ismi üzerinde mutabık kalınması üzerine rota bir anda başarılı teknik adama kırıldı.

3 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Abdullah Avcı ile ilk temasından sonuç alamayan Trabzonspor, ikinci görüşmede işi bitirdi. Bordo-Mavililer, 57 yaşındaki teknik direktör ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

ANTALYASPOR'A 'TRABZONSPOR'DAN HABER BEKLİYORUM' DEMİŞTİ

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile ilk teması kurmasının ardından Antalyaspor’la da görüşmüş ancak Akdeniz ekibine, Bordo-Mavililerden haber beklediğini söyleyerek masadan kalkmıştı. (AKŞAM)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
3 aylık yapılsaydı mantıklıydı.şimdi olacaklar şunlar.adam beşiktaşa yaptığını trabzona da yapacak.3 ay sonra trabzon yine sürünüyor olur fatura buna kesilir ama adamın da istediği zaten bu.kendisini kovdurur güzel bir tazminat alır alamazsa fifaya gider icraya verir faizi ile alır bu arada da tv kanallarından da zaten maaşını alır.kaldı ki 3 sene ne arkadaş trabzon yönetimi zaten gidecek gelecek olanlara sen neden bu adamı mahkum ediyorsun.trabzon er ya da geç Ünal Karaman ı yeniden getirecek taraftar onu istiyor.hazreti damat yüzünden Karaman gibi adamı yediler.bu arada ben Fenerbahçeliyim
iktidar avcı ya takım buldu.
boş konuşmayın. ts bu adamı almaz
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