Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu son haftalarda Medipol Başakşehir’e kaptıran ancak Eddie Newton önderliğinde yeni sezona tarihinin en kötü başlangıcını yaparak giren Trabzonspor, İngiliz antrenör ile yollarını ayırmıştı.

YÖNETİMİN KARARI ABDULLAH AVCI

Bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Bordo-Mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ilk tercihi Tamer Tuna idi ancak yönetimin Tuna'ya karşı çıkması ve Abdullah Avcı ismi üzerinde mutabık kalınması üzerine rota bir anda başarılı teknik adama kırıldı.

3 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Abdullah Avcı ile ilk temasından sonuç alamayan Trabzonspor, ikinci görüşmede işi bitirdi. Bordo-Mavililer, 57 yaşındaki teknik direktör ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

ANTALYASPOR'A 'TRABZONSPOR'DAN HABER BEKLİYORUM' DEMİŞTİ

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile ilk teması kurmasının ardından Antalyaspor’la da görüşmüş ancak Akdeniz ekibine, Bordo-Mavililerden haber beklediğini söyleyerek masadan kalkmıştı. (AKŞAM)

