Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu son haftalarda Medipol Başakşehir’e kaptıran ancak Eddie Newton önderliğinde yeni sezona tarihinin en kötü başlangıcını yaparak giren Trabzonspor, İngiliz antrenör ile yollarını ayırmıştı.
Bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Bordo-Mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ilk tercihi Tamer Tuna idi ancak yönetimin Tuna'ya karşı çıkması ve Abdullah Avcı ismi üzerinde mutabık kalınması üzerine rota bir anda başarılı teknik adama kırıldı.
Abdullah Avcı ile ilk temasından sonuç alamayan Trabzonspor, ikinci görüşmede işi bitirdi. Bordo-Mavililer, 57 yaşındaki teknik direktör ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Abdullah Avcı, Trabzonspor ile ilk teması kurmasının ardından Antalyaspor’la da görüşmüş ancak Akdeniz ekibine, Bordo-Mavililerden haber beklediğini söyleyerek masadan kalkmıştı. (AKŞAM)
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