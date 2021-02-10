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Trabzonspor Abdullah Avcı ile çok atıyor az yiyor

10.02.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile çok atıyor az yiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra başarı grafiğini her geçen hafta yukarıya çeken Trabzonspor, çok atıyor, az yiyor.

Süper Lig'de son 8 maçtır yenilmeyerek başarı grafiğine her geçen hafta üstüne koyarak ilerleyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak emin adımlarla zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor. Bordo-mavililer Avcı'nın gelişiyle birlikte çok gol atıp az yeme istikrarını da devam ettirdi.

AVERAJINI TOPARLADI

Süper Lig'de, oynadığı 23 maçta attığı 30 gole karşılık ise kalesinde 24 gol gören Trabzonspor artı 6 averaja sahip. Avcı'nın takımın başında bulunmadığı ilk 8 hafta da rakip kalelere 10 gol gönderen Trabzonspor, kalesinde ise 15 gol görmüştü. Eksi 5 averajla 6 puan ile 17. sırada yer alıyordu. 22 Kasım'da bordo-mavili takım ile ilk resmi maçına çıkan tecrübeli teknik adam, söz konusu sürede takımın başında çıktığı 15 maçta 20 gol atıp, kalesinde ise 9 gol gördü. Söz konusu sürede 36 puan toplayan Karadeniz ekibi 4. sırada yer alarak averajını ise artı 6 yaptı.

7 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte takım savunmasındaki analizleri ortaya koyarak, fiziksel ve taktik yönden yüklemeler yaptı. Kurduğu iletişim sayesinde de oyuncularından isteklerini yerine getirmelerine isteyen deneyimli teknik adam ilk 8 haftalık bölümde sadece 1 maçta kalesini gole kapatmayı başarabilen Trabzonspor, Avcı'nın gelişinden sonra oynanan 15 lig maçının 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Hatayspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında da kalesini gole kapattı.

AVCI; SONRASI 4 BÜYÜKLERİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI OLDU

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte Süper Lig'in ilk 8. haftalık bölümü sonrası 4 büyükler içinde en az gol yiyen takım oldu. Avcı, sonrası kalesinde Galatasaray 12, Beşiktaş 14 ve Fenerbahçe 17 gol gördü. Bordo-mavililer ise 9 gol yedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
cok basarili oldu teknik taktik bilgisi cok iyi bir hoca. ayrica cok iletisim becerisi cok yuksek. uzun sureli planlar yapilip Trabzonun gelecegide kurulmalidir.

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