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Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

22.04.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Adana'ya hareket edecek.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor

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