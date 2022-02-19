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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

19.02.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Denswil, antrenmana katılmadı.

Trabzonspor, saat 16.30'da özel uçakla Alanya'ya gidecek.

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