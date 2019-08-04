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Trabzonspor Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.08.2019 13:35 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı

Trabzonspor, Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander Sörloth Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hayaller Sturridge hayatlar Sörloth puhahahahah
kesin tirabizonummmm şampiyooonnnn.... ...TTP .1 EDNİGİL......
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