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Trabzonspor, Alfonso Espino transferinde sona yaklaştı

10.06.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi sol beke bir takviye yapmayı hedefleyen Trabzonspor'un Cadiz forması giyen Arjantinli sol bek Alfonso Espino'nun transferini bitirmek üzere olduğu ve oyuncunun kiralık olarak Trabzonspor kadrosuna katılacağı belirtildi.

Trabzonspor, Alfonso Espino transferinde sona yaklaştı

Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig 'in yeni sezonunda şampiyonluk adına çok daha iddialı olmayı hedefleyen Trabzonspor , transferin en dikkat çeken ekibi konumunda. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan ve bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'un Cadiz forması giyen Alfonso Espino'nun transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.

Uruguaylı gazeteci Nacho Oviedo'nun haberine göre Trabzonspor, Cadiz ile yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi. Espino'nun satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle Trabzonspor'un kadrosuna katılması bekleniyor.

2018-19 sezonunun devre arasında Uruguay ekibi Nacional'den Cadiz'e transfer olan 29 yaşındaki sol bekin İspanyol ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. Bu sezon Cadiz formasıyla LaLiga'da 32 maça çıkan Espino, 4 asist yapmıştı.


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transfer Trabzonspor
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