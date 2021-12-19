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Trabzonspor, Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

19.12.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında dün Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, ligin 18. haftasında 21 Aralık Salı günü deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer futbolcular dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2, rondo ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan orta saha oyuncusu Hamsik'in oğulları da babasıyla bir süre antrenmanda yer aldı.

Trabzonsporlu oyuncular, yarın yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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