YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Trabzonspor, Anders Trondsen'i transfer etti

Trabzonspor, Anders Trondsen'i transfer etti

ANKARA HABERLERİ  | 08.08.2020 23:53 | Son Güncelleme

Bordo-mavili kulüp, sözleşme fesih bedeli olarak Norveç ekibi Rosenborg'a 950 bin avro ödeyecek

Trabzonspor Kulübü, Norveç'in Rosenborg takımından Anders Trondsen'i transfer ettiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Norveçli futbolcuya, 2020-2021 futbol sezonunda 800 bin, 2021-2022 sezonunda 850 bin, 2022-2023 sezonunda 900 bin, 2023-2024 sezonu için de 950 bin avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Trondsen'in transferi konusunda Rosenborg Kulübü ile de anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 taksit halinde toplam 950 bin avro ödenecektir. Ayrıca Rosenborg Kulübüne, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın yüzde 10'u ödenecektir." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadığım her şey helal olsun, sen de helal et' 'Yaşadığım her şey helal olsun, sen de helal et'
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:01
Yatsı
21:31

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Lalem Eczanesi
Cankaya
Bihter Eczanesi
Cankaya
Birinci Eczanesi
Yenimahalle
Bersis Eczanesi
Mamak
Nurefşan Eczanesi
Mamak
Bilir Eczanesi
Cankaya
Belen Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.