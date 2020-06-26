Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)

27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Maçın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Trabzonspor - Ankaragücü maçını beIN Sports 1'den takip edebilecekler.

Trabzonspor - Ankaragücü maçının sonucu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 29. haftasında oynanacak karşılaşma şampiyonluk yolunda ilerleyen Karadeniz Fırtınası için büyük önem taşıyor. Diğer yandan ligde kalma savaşı veren Ankaragücü de bu zor deplasmandan puan çıkarmak istiyor.

3 futbolcu sınırda

Bordo-Mavililerde bu karşılaşmada Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak sahalardan bir süredir uzak kalan Jose Sosa'nın da ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Uğurcan Çakır'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Ayrıca Hosseini de Alanyaspor maçında gördüğü karttan dolayı bu maçın kadrosunda yer alamayacak.

Ankaragücü'nde ise sakatlığı süren Orkan Çınar ile cezalı durumdaki Kitsiu ve Lukasik Trabzon deplasmanında sahada olmayacak.

İlk maçı Trabzonspor kazandı

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı. Fırtınanın gollerini 6. dakikada Sorloth, 48. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Nwakaeme kaydetmişti.

Trabzonspor zirveyi istiyor

Ligde Başakşehir'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Trabzonspor'un tek düşüncesi kazanmak. Lige verilen aranın ardından ligde Göztepe'yi yenen, Alanyaspor ile ise 2-2 berabere kalan Trabzonspor, kupada ise Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdırdı. Fırtına bu hafta kazanıp rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Diğer yandan Ankaragücü ise ligin maddi anlamda sıkıntılı takımlarından biri ve bunun etkilerini bütün sezon hissetti. Ligde kalma mücadelesi veren ve bu kritik süreçte Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Ankara ekibi Trabzon deplasmanı öncesinde İbrahim Üzülmez ile anlaştı. Ligde kalan haftalarda alacağı puanlar Başkent ekibinin ligdeki kaderini belirlemesinde oldukça etkili olacak.

