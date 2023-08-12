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  4. TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇ SONUCU! Süper Lig 1. hafta mücadelesi Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Bordo Mavili ekipten hızlı başlangıç!

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇ SONUCU! Süper Lig 1. hafta mücadelesi Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Bordo Mavili ekipten hızlı başlangıç!

11.08.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı olarak ekrana geldi. Süper Lig 2023/2024 sezonu açılış maçı için geri sayım devam ederken birçok kişi Trabzonspor Antalyaspor maç sonucu ekranını araştırıyor. Nenad Bjelica yönetimindeki bordo mavililer Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibiyle kozlarını paylaştı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıdı. Peki, Süper Lig 1. hafta mücadelesi Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı olarak ekrana geldi. Süper Lig 2023/2024 sezonu açılış maçında bordo mavililer rakibi Antalyaspor ile Papara Park'ta karşılaştı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın öğrencileri hedeflerine ulaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Trabzonspor Antalyaspor maç sonucu ekranı internette araştırılıyor. İşte, Trabzonspor Antalyaspor maçı yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı bu akşam (11 Ağustos 2023 Cuma) saat 21.00'de oynandı.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı Bein Sport 1'de canlı olarak ekrana geldi.

Trabzonspor Antalyaspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetti. Küçük yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşçıoğlu yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre maçın var hakemi ise Emre Malok, AVAR hakemi Koray Gençerler, AVAR hakemi Mustafa Savranlar oldu.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇINDA 11'LER

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Larsen, Denswil, Benkovic (Ali), Eren, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Gomez

Antalyaspor 11'i: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Fredy, Larsson, Buksa


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