YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

27.04.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, koordinasyon, 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildiTrabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildi
Yalova'da durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandıYalova'da durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldüKahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
03:41
Sabah
05:18
Öğle
12:24
İkindi
16:13
Akşam
19:20
Yatsı
20:50
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.