Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor maçında muhtemel 11'ler

Trabzonspor ile Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçı Hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa EMre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzeş üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak açıklandı. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve "Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor Antalyaspor maçı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 20.00'de başlayacak.
Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Trabzonspor Antalyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i:
Uğurcan Çakır
Bruno Peres
Marc Bartra
Vitor Hugo
Evren Eren Elmalı
Manolis Siopis
Djaniny Tavares
Yusuf Yazıcı
Enis Bardhi
Tasos Bakasetas
Maxi Gomez
Antalyaspor'un muhtemel 11'i:
Helton,
Erdal,
Bünyamin,
Fernando,
Güray,
Larsson,
Ömer,
Nakajima,
Doğukan,
Sinan,
Veysel