Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor maçında muhtemel 11'ler

Trabzonspor ile Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçı Hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa EMre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzeş üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak açıklandı. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve "Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor'un muhtemel 11'i:

Uğurcan Çakır

Bruno Peres

Marc Bartra

Vitor Hugo

Evren Eren Elmalı

Manolis Siopis

Djaniny Tavares

Yusuf Yazıcı

Enis Bardhi

Tasos Bakasetas

Maxi Gomez

Antalyaspor'un muhtemel 11'i:

Helton,

Erdal,

Bünyamin,

Fernando,

Güray,

Larsson,

Ömer,

Nakajima,

Doğukan,

Sinan,

Veysel

