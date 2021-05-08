YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor-Antalyaspor maçından notlar

Trabzonspor-Antalyaspor maçından notlar

08.05.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, Göztepe maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı

Süper Lig'in 40. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe maçından farklı olarak sakatlığı bulunan Vitor Hugo'nun yerine Hüseyin Türkmen'e, Majid Hosseini'nin yerine Edgar'a, cezalı Berat Özdemir'in yerine ise Abdülkadir Ömür'e görev verdi.

Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında, sakatlandığı İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan ve 35. haftadaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla sahalara dönen Abdülkadir Ömür, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla 18 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili ekipte iyileşen Yunus Mallı da Antalyaspor maçıyla 4 hafta sonra takımdaki yerini aldı.

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Jean Armel Drole ve Doğukan Sinik, karşılaşmada forma giyemedi. Sakatlıkları düzelen Serdar Gürler ile Bahadır Öztürk ise yedek kulübesinde yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Ahmet Metin Genç, TÜFAD’ı ziyaret ettiAhmet Metin Genç, TÜFAD’ı ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor

Trabzon Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
03:20
Sabah
05:03
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:33
Yatsı
21:08

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Bordo Mavi Eczanesi
Ortahisar
Bordo Mavi Eczanesi
Ortahisar
Bordo Mavi Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.