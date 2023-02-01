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Trabzonspor Antalyaspor maçının hakemi Mete Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakem Mete Kalkavan hangi takımlı?

01.02.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Antalyaspor maçının hakemi Mete Kalkavan heyecanla beklenen karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Peki, Trabzonspor Antalyaspor maçının hakemi Mete Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakem Mete Kalkavan hangi takımlı? İşte detaylar...

Trabzonspor Antalyaspor maçının hakemi Mete Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakem Mete Kalkavan hangi takımlı?

Trabzonspor Antalyaspor maçının hakemi Mete Kalkavan günün en çok araştırlan isimleri arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken birçok vatandaş arama motorlarında "Hakem Mete Kalkavan kimdir, hangi takımlı?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte Trabzonspor Antalyaspor maçının hakemi Mete Kalkavan hakkında bilgiler...

METE KALKAVAN KİMDİR?

Mete Kalkavan 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Mete Kalkavan'ın babası Cumhuriyet Halk Partisi eski Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır.

Mete Kalkavan'ın futbola ve hakemliğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı.

Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapması Mete Kalkavan için örnek oldu.

Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu. 1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Hâlen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

42 yaşındaki Hakem Mete Kalkavan 9 Mart 2022 tarihinde hakemlikten istifa edip 1 Mayıs 2022 tarihinde hakemliğe tekrar geri dönmüştür.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ METE KALKAVAN HANGİ TAKIMLI?

Mete Kalkavan'ın Beşiktaşlı olduğu öne sürülmektedir.

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