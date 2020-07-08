Trabzonspor Antalyaspor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor61 puanla 2. sırada bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı göze çarpıyor.
Trabzonspor'da Da Costa kart cezalısı. Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı'nın maçta oynaması beklenmiyor.
Antalyaspor'da ise Podolski, Adis JAhovic, Bahador Öztürk ve Hakan Özmert kardora yer alması mümkün görünmeyen isimler.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Nazım Sangare, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Chico, Amilton, Mukairu, Doğukan, Gustavo
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