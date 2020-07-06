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Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Alp'ten TFF'ye çağrı: Aynı gün aynı saatte oynamalıyız

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.07.2020 09:04 | Son Güncelleme

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu. Alp, "Biz maçlarımızı çarşamba - pazar oynuyoruz, Başakşehir ise salı - pazartesi günü oynuyor. Bu programlar yapılırken daha hassas olunmasını istiyoruz. Hedefe giden 2 takım var, maçları aynı gün oynayalım" dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Alp'ten TFF'ye çağrı: Aynı gün aynı saatte oynamalıyız

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, ligin sonuna kadar 5 maçlık bir seri yapmak istediklerini ve ilk maçlarını kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alp, "Bu maçtan önce kendi aramızda konuştuk. Bundan sonra 5 maçta 15 puan için uğraşıyoruz, maç maç bakıyoruz. 15 puan aldıktan sonra ne olacağını göreceğiz. Hedefimiz önce bu maçı geçmekti. 5 maçlık serinin ilk maçını bitirdik. Şimdi Antalyaspor maçı var, onunla ilgileniyoruz. Bundan sonra her maçı kendi özelinde değerlendirip bakacağız. Sonunda ne olur hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"AYNI GÜN AYNI SAATTE OYNAMALIYIZ"

Şampiyonluk için mücadele ettikleri Medipol Başakşehir'le aynı saatte oynamaları gerektiğini de aktaran Mehmet Yiğit Alp, "Biz çarşamba ve pazar oynuyoruz, Başakşehir salı oynayıp pazartesi oynuyor herhalde. Bu programlar yapılırken daha hassas davranılmasını istiyoruz. Sonuçta hedefe giden iki takım var. Bu iki takımın aynı saatte oynayıp sonuçlarını hep birlikte görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Keşke başkanımız da burada olsaydı galibiyeti beraber kutlasaydık. Sezon sonunda hep birlikte ne olacağını göreceğiz. Çok da diyecek bir şey yok. Başkan da haklı, hepimiz sahada oynanan futbola bakıyoruz. Kazanmak için geldik, bugün söylenecek fazla bir şey yok. Dört maç sonra ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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