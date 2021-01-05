Trabzonspor Avcı ile krizden çıktı

Süper Lig'de Trabzonspor'un yükselişi devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile 8 haftada 17 puan toplayan bordo-mavili ekip, ligin ilk 8 haftasındaki 6 puanlık krizi atlattı. 16. hafta sonunda 23 puana gelerek, 16. sıradan 7. sıraya kadar çıktı.

Eddie Newton ile sezona umutlu başlayan ancak kısa sürede hayal kırıklıkları yaşayan Karadeniz ekibi, Avcı ile toparlanma sürecine girdi. İlk 8 haftada 6 puan toplayabilen takım sadece tek bir galibiyet elde edebilmişti.

Ancak Abdullah Avcı ile tam tersi bir görüntü çizildi. İlk 8 haftada 4 kez yenilen Trabzonspor, son 8 haftada ise 5 galibiyet aldı, yalnızca bir mağlubiyet gördü. Galatasaray'a evinde 2-0 kaybeden Avcı'lı Trabzonspor, BB Erzurum (1-0), Ankaragücü (1-0), Ç.Rize (2-1), Hatayspor (1-0) ve Karagümrük (2-1) maçlarını 3 puanla geçti.

İlk 8 haftada kalesinde 15 gol gören ve eksi 5 averajla sıkıntılı bir süreç geçiren bordo-mavililer, son 8 haftada savunmasını toparladı, kalesinde sadece 4 gol gördü, averajını bir anda artı 4'e çekti. Hücum anlamında bir tek istenen seviyeden uzak olan bordo-mavililer, ilk 8 haftada rakip fileleri 10 kez sarsarken, bu son 8 haftada 8 gol attı, maç başına 1.0 gol ortalamasında kaldı. Eddie Newton dönemi sonrası Abdullah Avcı ile geleceğe umutlu bakan bir takım ortaya çıktı.