Trabzonspor Avrupa kupalarından men edildi

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un bir yıl Avrupa kupalarından men edildiğini açıkladı.
UEFA Kulüpler Finansal Kontrol Kurumu (CFCB) Yargı Komisyonu, Trabzonspor'un 20 Mayıs 2016 tarihinde imzaladığı FFP uzlaşma anlaşmasının gerektirdiği şekilde kurallara uyumlu olmadığı tespit etti ve bordo mavili kulübe yaptırım uyguladı. UEFA'dan yapılan açıklamada, 2019 mali yılı için finansal koşulları yerine getirememesinden dolayı Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarına katılım gösterme hakkı elde etmesi halinde turnuvaya katılamayacağı ve bir yıllığına tüm Avrupa kupalarından men edildiği belirtildi.
Trabzonspor'un 1 yıl Avrupa'dan men cezası 2020-2021 ve 2020-2022 sezonları için geçerli olacak.
Trabzonspor'un hakkı, bir sıra arkasındaki takıma geçecek.
Süper Lig mevcut sıralama ile biterse, Şampiyonlar Ligine Başakşehir gidecek.
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