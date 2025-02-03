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Trabzonspor ayrılığı gece yarısı açıkladı! Sözleşmesi resmen feshedildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.02.2025 08:36
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Karadeniz ekibi gece yarısı yaptığı açıklamayla tecrübeli oyuncu Umut Bozok ile olan sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor ayrılığı gece yarısı açıkladı! Sözleşmesi resmen feshedildi
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor Kulübü, Umut Dilan Bozok ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

"KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ"

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Dilan Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Umut Bozok'a fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

2022'de Trabzonspor'a Lorient'den 2 milyon Euro karşılığında katılan santrfor oyuncusu, bu sezon 4 maçta forma giymiş ve yalnızca 40 dakika süre bulabilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika ayrılık
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