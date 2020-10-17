Trabzonspor - Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da cezalı Flavio ile Abdülkadir Parmak karşılaşmada forma giyemeyecek. Trondsen ile Muhammet Taha Tepe'nin sakatlıkları da devam ediyor. Nwakaeme, rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmada oynamayacak. Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Medipol Başakşehir'de ise eksik oyuncu bulunmuyor.

İŞTE DEV MAÇIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor

Uğurcan

Pereira

Vitor Hugo

Edgar Ie

Marlon

Kamil Ahmet

Lewis Baker

Safa Kınalı

Abdülkadir Ömür

Diabate

Afobe

Başakşehir

Mert

Caiçara

Ponck

Epureanu

Hasan Ali

Visca

Aleksic

Mahmut

Chadli

Demba Ba

Crivelli

