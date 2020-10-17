Trabzonspor - Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
İki takımın eksikleri
Trabzonspor'da cezalı Flavio ile Abdülkadir Parmak karşılaşmada forma giyemeyecek. Trondsen ile Muhammet Taha Tepe'nin sakatlıkları da devam ediyor. Nwakaeme, rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmada oynamayacak. Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Medipol Başakşehir'de ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Uğurcan
Pereira
Vitor Hugo
Edgar Ie
Marlon
Kamil Ahmet
Lewis Baker
Safa Kınalı
Abdülkadir Ömür
Diabate
Afobe
Mert
Caiçara
Ponck
Epureanu
Hasan Ali
Visca
Aleksic
Mahmut
Chadli
Demba Ba
Crivelli
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