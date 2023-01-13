Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri!

Trabzonspor ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Başakşehir maçı ile ilgili detaylar...

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Başakşehir maçı yarın (14 Ocak 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Başakşehir maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık yenilgiyle dönen Trabzonspor bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bordo Mavililerde sakatlıkları devam eden Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo oynamayacak. Bruno Peres ise kadroda bulunmayacak.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP



