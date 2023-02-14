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Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifresiz mi? Fırtına depremzedeler için sahaya çıkıyor!

14.02.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Basel, UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin açıklamada bulunan Exxen ve TV8’in sahibi Acun Ilıcalı maçın canlı ve şifresiz olarak TV 8'de yayınlanacağını duyurdu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri hem galibiyet hem de depremzedeler için sahaya çıkacak. Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifresiz mi?

Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifresiz mi? Fırtına depremzedeler için sahaya çıkıyor!

Trabzonspor ile Basel, UEFA Konferans Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Bordo mavili taraftarın, Acun Ilıcalı’dan bu maçı şifresiz yayınlama talebi olumlu sonuçlandı. Trabzonspor Basel maçı TV 8'de şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler internette "Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor. İşte detaylar...

TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Basel maçı 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 20.45'de başlayacak.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Basel maçı TV 8'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Trabzonspor Basel maçı 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören vatandaşlar için şifresiz yayınlanacak.

ACUN ILICALI'DAN 'TRABZONSPOR BASEL MAÇI' AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8’den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır”

TRABZONSPOR BASEL MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR!

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Trabzonspor-Basel maçı biletleri bugün saat 15.00 itibarıyla satışa sunulacak.

Depremzedeler yararına tüm gelirlerin bağışlanacağı maçın biletleri tüm takımlara ait passolig kartlarıyla alınabilecek.

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