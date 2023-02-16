Trabzonspor Basel maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı CANLI nasıl izlenir, şifresiz mi?

Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'ne play-off turunu katılmaya hak kazanan Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel'i konuk edecek. Maçın biletlerinden elde edilen gelir Kahramanmaraş depreminden etkilenen depremzedelere bağışlanacak...

TRABZONSPOR BASEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Basel maçı bu akşam saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Litvanyalı hakemin yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI CANLI NASIL İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor-Basel maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak ve EXXEN'den yayınlanacak.

Kombine biletlerin bu maçta geçerli olmayacağı ve tribün gelirlerinin deprem bölgesine destek olarak gönderileceği açıklanırken taraftarların stadı doldurması bekleniyor.

Ayrıca Trabzonspor taraftarlarının, Acun Ilıcalı’dan bu maçı şifresiz yayınlama talebi de olumlu karşılık buldu. Exxen ve TV8’in sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, “Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8’den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, M.Gomez.



