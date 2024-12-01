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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya "Cumhurbaşkanına gideceğiz" dedi ve Başkan Ertuğrul Doğan'a operasyon yapıldığını iddia etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.12.2024 19:19
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Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci günü oy verme işlemi ile başladı. Seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan, bordo mavili ekipte yeniden başkanlığa seçildi. Seçimin ardından Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya "Böyle bir tiyatro için ne diyebiliriz ki? Artık Sayın Cumhurbaşkanımıza gideceğiz" ifadelerini kullanarak Ertuğrul Doğan'a operasyon yapıldığını iddia etti.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya "Cumhurbaşkanına gideceğiz" dedi ve Başkan Ertuğrul Doğan'a operasyon yapıldığını iddia etti!

Trabzonspor'da seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan, bordo mavili ekipte yeniden başkanlığa seçildi... İkinci başkanlık dönemine başlayan Doğan, gündemle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MHK'NİN BU GÖREVİ YAPAMADIĞI AÇIK VE NETTİR"

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Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerine vurgu yapan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor’u yüklerinden kurtarmak zorundayız. 1-2 ay içerisinde parça parça Trabzonspor camiasına tek tek anlatmaya başlayacağız. Bitirebildiğimiz en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz. Bu sonuçlardan dolayı özür diliyorum. Bunları Trabzonspor hak etmiyor. Eksiklerimizi gidermek için çalışıyoruz. Bizim eksiğimiz olması ligin başından beri Trabzonspor camiasının katledilmesine bir sebep değil. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bizim eksiklerimiz var. Bunu gidermek için çalışıyoruz. Mevcut MHK’nin bu görevi yapamadığı açık ve nettir. Bu işlerin içinden Trabzonspor camiası çıkar. Bu işin çözülmesi acil adımlar atılması lazım. Bu sistem bu şekilde devam edemez" diye konuştu.

"YAŞANANLAR KAMERA ŞAKASI GİBİ OLDU"

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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na destek verenlerden olduklarını belirten Doğan, "Biz kendisine bu işleri düzeltmesi için destek verdik. Düzeltmesini bekliyoruz. Düzeltsin görevine devam etsin. Sadece biz değil bir çok takım bu işlerden mağdur. İnsanlar adalet görmek istiyor. Trabzonspor maçında yaşananlar kamera şakası gibi oldu. Burada bir şey yokmuş gibi davranmak doğru değil. TFF Başkanı bunları düzeltmek için göreve talip oldu ve biz de kendisine destek verdik" dedi.

"HACIOSMANOĞLU'NDAN HENÜZ GERİ DÖNÜŞ ALAMADIK"

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını ve taleplerini ilettiklerini belirten Doğan, henüz bir geri dönüş almadıklarını söyledi.

"CUMHURBAŞKANINA GİDECEĞİZ"

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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya seçimin ardından yaptığı açıklamalarda "Bizim için TFF ve MHK yok hükmündedir. Böyle bir tiyatro için ne diyebiliriz ki? Artık Sayın Cumhurbaşkanımıza gideceğiz. Trabzonspor’a ve Başkanımız Ertuğrul Doğan’a bilinçli bir şekilde operasyon çekiliyor."

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Trabzonspor ertuğrul doğan
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