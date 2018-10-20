Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftarlara davet

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarları Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maça davet etti.
Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira'nın, belediye hoparlöründen yaptığı anonsla vatandaşları Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına davet ettiği görüntülerin ardından kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taraftarlara çağrı yaptı.
Bordo-mavili taraftarları maça davet eden Ağaoğlu, "Maşallah bilet satışları fena değil ama halen daha satılmamış 13 bin bilet var. Maç saatine kadar hepsinin satılacağından eminim. Bu arada stada gelmeyip maçı evde ya da kahvede izleyeceğini düşünenler heveslenmesin çünkü Joao Pereira'nın dediği gibi pazartesi saat 20.00'de şehrin elektriklerini keseceğiz. Tek ışık Akyazı'dan yükselecek ve geceyi aydınlatacak." ifadelerini kullandı.
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