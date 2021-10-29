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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu

29.10.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu'nun tüm açıklamaları...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu toplantısında konuluyor. Ağaoğlu'nun açıklamalarını haberimiden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Pazar günü saat 13.00-15.00 arası Avrupa'da en büyük kulüplerin dahi sahip olamadığı bir futbol akademisini devreye sokuyoruz.

Altyapıya hizmet hak ettiği şekilde değerlendirilmez ama biz bunu Trabzonspor'un hem sportif hem de ekonomik olarak çıkış noktası olarak görüyoruz.

Lige iyi başladık iyi gidiyoruz. Şu an lideriz ama önümüzde 3 koca mevsim var. Futbolda da savaşta olduğu gibi cephede sıcak savaş, propaganda ve algı olarak da soğuk savaş var.ama daha çok var. Takımın sahada göstereceği performans şampiyonluk için yetmeyebilir. Taraftar desteğinden yoksun bir Trabzonspor'un bu başarıyı elde etmesi mümkün değildir.

Bu takımı canından çok seven taraftarlara bir şampiyonluk borcumuz var. Dışarıdaki her türlü algıya uyanık olmalıyız. 1-2 hafta sonra algılarla karşı karşıya gelebiliriz. Sezon sonu inşallah hak ettiğimiz o ipi göğüslemeyi Allah bize nasip eder.

Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir.

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