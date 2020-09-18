SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un bonservisini açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un bonservisini açıkladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.09.2020 17:04 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un bonservisini açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sörloth'un transferiyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Alexander Sörloth 11-12 milyon euro gibi bir para kazandırarak gidiyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ

Ahmet Ağaoğlu, "Transferler devam ediyor. Eksiklerimizi çok iyi bildiğimiz ve çok büyük özveriyle çalıştığımız için en kısa zamanda taraftarın arzuladığı Trabzonspor'u sahaya yansıtacağız.Daha ligin başı. Öyle hemen karamsarlığa kapılmak çok doğru bir bakış açısı değil. Tabiki nasıl başladığın çok önemli ama ondan daha önemli olan nasıl bitirdiğin. Bu mücadelenin içinde her zaman olacağımızı söylemiştik, aynı şekilde devam ediyoruz." dedi.

SÖRLOTH AÇIKLAMASI

Ahmet Ağaoğlu, "Ne Trabzonspor'un onayı olmadan, ne de Crystal Palace'nin onayı olmadan bu futbolcuyu başka kulübe transfer etme hakkı ve şansı yoktu. 15 gündür devam eden görüşmelerde Leipzing dahil 3 kulübün görüşmeleri ki olabilecekse de Türk futbol tarihinde eşi benzeri olmayan anlaşma çerçevesinde oyuncu Leipzing kulübüne transfer olacak. Bir de şu unutulmasın. Hafızamız taze. Geldiği zaman yapılan bütün eleştiriler oyuncunun ve bizim hafızamızda. Giderken farklı eleştirilerde bulunmak doğru bakış açısı değil. 375 bin Euro'ya mal olmuş kiralık, bir sene sonra 11 - 12 milyon Euro gibi bir gelir bırakarak, bir sonra ki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. bunun Türk futbol tarihinde eşi benzeri bir uygulama var sa ki ben bilmiyorum." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecekDuygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecek
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Yıldız isimle yollar resmen ayrıldı
Yıldız isimle yollar resmen ayrıldı
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Fenerbahçe'den KAP'a bildirim
Fenerbahçe'den KAP'a bildirim
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Trabzonspor'da flaş ayrılık!
Trabzonspor'da flaş ayrılık!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ts bu işten çok karlı çıktı 3 kuruşa al bir yıl oynat nerdeyse adığın paranın 40 katına sat. söylenecek tek söz var helal olsun başkan
11m€ ya verilcek adammıydı oo rahatsızlar yaa en az 30 milyonu vardı murici hiçmi görmediniz daha 24 yaşında süper forvet . leipzing 100 m€ ya satarken izlersiniz
bir galatasaraylı olarak ligimize bu kadar genc ve kalıtelı golcü daha gelmez sen geçen sene bu transferi bitirseydın şu an daha farklı konusurdun ama dedin ki ne gerek var 2 sene kontratım var dedin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un bonservisini açıkladı!
Sörloth'un transferi resmen açıklandı!
Trabzonspor Lewis Baker'ı açıkladı
Trabzonspor transferi açıkladı
Trabzonspor Doğan Erdoğan'ın sözleşmesini feshetti
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
Lewis Baker İstanbul’da
Yeni transfer İstanbul'a geldi!
Trabzonspor, Benik Afobe'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi
Eddie Newton: İyi bir Trabzonspor ortaya çıkarmalıyız
'İyi bir Trabzonspor ortaya çıkarmalıyız'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.