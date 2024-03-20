Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Fenerbahçeli o isimlere tepki! 'Delikanlılığa sığmaz' dedi, o görüntüleri işaret etti

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananlar tüm Türkiye'nin gündemine otururken, skandal görüntülerin yankıları ise sürüyor. Yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, konuşulacak çok şeyin olduğını belirtirken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan "Güzide şehrin taraftarı hakkında konuştuklarının hesabını ödeyeceklerdir" dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimiyle bir sorunlarının olmadığının altını çizen Doğan, Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat'a ve Osayi Samuel'e ise sert tepki gösterdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"BUNUN HESABI TEK TEK SORULACAK"

Konuşulacak çok şey var. İşin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Türkiye'de hiç bir kurum ve basın organı bu güzide şehrin taraftarı hakkında konuştuklarının hesabını ödeyeceklerdir. Bunun hesabı tek tek sorulacak.

"TRABZONSPOR İÇİN BUNU YAPAN HERKESİN SONU AYNI OLACAKTIR"

İlk maçımızda başlayan güzel sürecin devam edeceğini söylemiştik. Bizi çok iyi ağırlamışlardı. Biz de Fenerbahçe'yi çok iyi ağırlayacağımızı söylemiştik. O maçta da ciddi hakem hataları vardı. Maçı bizden alıp diğer takıma vermeye çalıştı. O gün o hakemin hakemliğini bitireceğimizi söylemiştik ve bitirdik. Trabzonspor için bunu yapan herkesin sonu aynı olacaktır.

İçerde birbirimizi yiyebiliriz ancak Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağımızı herkes bilir.

Açık açık söylüyorum. İki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, net olarak söylüyorum, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması. Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi tüm sezon boyunca haklarının gasp edilmesi... Trabzonspor, Anadolu'nun ağabeyidir, en büyük savunucusudur. Bu şehrin taraftarları ve gençleri, futboldan ciddi anlamaktadır. Sahada neyin ne olduğunu görmüştür. Bu uzun zamandır bizleri, şehrimizi, Anadolu takımlarının başkanlarını, yöneticilerini sezon başından beri germektedir. Trabzonspor maçlarında devreye girmeyen VAR'dakiler, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları olunca 3-5 pozisyon geriye giderek, bir şekilde bir bahane üreterek 90'larda, 90 artılarda yapılanları bu insanlar görmüyor mu!

'FENERBAHÇE YÖNETİMİYLE SIKINTIMIZ YOK'

Niye Trabzon'a geldiğiniz zaman tepki görüyorsunuz? Bunları hiç düşünüyor musunuz? Varsa, yoksa kendi hakkınızı ön plana alıyorsunuz. Bizim Fenerbahçe yönetim kuruluyla hiçbir sıkıntımız yoktur.

Ali Koç Bey çok güzel açıklamalar yaptı. Çok teşekkür ederim. Doğrudur. Ali Bey ile maçtan önce konuştuk. Bizim Fenerbahçe Yönetim Kurulu ile aramızda hiçbir sıkıntımız yoktur! Üzerine basarak söylüyorum. Ali Bey maçtan önce beni aradı, durum hakkında bilgi aldı, konuştuk, yöneticilerle görüştük. Kadıköy'de bizi misafir ettikleri gibi, Trabzon misafirperverliğini göstermek için kendileriyle görüştük. Ali Bey örnek verdi, 'oğlumu Ertuğrul'a emanet ettim' dedi, doğru dedi. Trabzon'a oğlunu gönderdiği zaman benim kendi çalışanlarımca ilgilenildi, gezdirildi. Gayet de güzel yaptı beni aramakla. Bunun böyle olması lazım. Üzerine basarak söylüyorum. Benim de oğlum Galatasaray maçına gideceği zaman Dursun Başkan'ı, Beşiktaş maçına gidecekse Hasan Başkan'ı arayabilirim. Bunlar futbolun güzelliği."

Biz geldiğimizden beri adalet diyoruz ama kendi içimize de bakacağız. Taraftarımız davasında ne kadar haklı olursa olsun ki haklıdır, sahaya müdahale edilmemelidir. Camiamız da bunu istemiyor. Yönetim, bu camianın hakkını rahatlıkla savunabilir. Sahaya inmekle bir şey olmuyor. Olacaksa biz yaparız, hem de kralını yaparız ama bir şey olmuyor.

'DELİKANLILIĞA SIĞMAZ'

Bugüne kadar Türkiye'de binlerce kez su atıldı, statlar yakıldı, polis arabaları ters çevrildi... Ancak Türkiye'de ilk defa bir şey oldu; sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı... Yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa sığmaz...

'TRİBÜNLERE EL KOL HAREKETİ YAPILIRSA'

Tribünlere bakmak, elleri cebinde havalimanında o bakışları atmak... Bunun ne anlama geldiğini Fenerbahçeliler de biliyordur, zaten herkesi kast etmiyorum. Tribünlere el kol hareketi yapılırsa, olta çekme hareketi yapılırsa... Sonra da 'Sevinmek bizim hakkımız değil mi?' diyorlar. Tabii ki sevinmek herkesin hakkı. Trabzonspor ilk defa evinde maç kaybetmiyor.

'TARAFTARIMIZIN TUTUKLANDIĞINI ÖĞRENDİK'

Az önce bir haber aldık, taraftarlarımızdan ikisinin tutuklandığını öğrendik. Merak ediyorum Türkiye'nin neresinde hangi şehrinde bugüne sahaya giren biri darp olayına girmediği halde tutuklanmıştır? Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





