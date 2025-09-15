Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a anında yanıt geldi! Doğan ''Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir...''

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son açıklamalarına sert ifadelerle yanıt verdi.

‘‘GÜNAHLARI ÖRTMEK İÇİN…’’

Ertuğrul Doğan, "Fenerbahçe Başkanının ağzına sakız ettiği 'kumpas' söylemi, 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir" dedi.

"MUHATTAP OLDUĞU ZEKANIN DERECESİ…"

Doğan, son oynanan maç sonrası bir Fenerbahçeli yöneticinin canlı yayında sarf ettiği "İkinci yarıda hakem taraf değiştirdi" sözlerini de eleştirerek, bu ifadelerin "muhatap oldukları zekanın derecesini" gösterdiğini savundu.

"5 YILDIZDAN ZİHNİYET BELLİ"

Açıklamasının devamında Fenerbahçe'nin logosunda kullandığı 5 yıldızla da göndermede bulunan Doğan, "Fenerbahçe Kulübü'nü yönetenlerin 'zihniyeti' ve 'ciddiyeti' logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir" ifadelerini kullandı.

"YÜZÜNÜZ GÜLMEYECEKTİR!"

Son olarak 2010-2011 sezonuna da değinen Ertuğrul Doğan, şampiyonluğun sahibi olduklarını belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

"2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir."