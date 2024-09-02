Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş ve Fatih Tekke açıklaması!

Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor camiası olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Şenol Hoca, Fatih Hoca, Hüseyin Hoca... Hepsi bizim hocalarımız, hepsi değerli isimler. Bu isimleri konuşurken dikkatli olmalıyız. Öncelikle Trabzonsporlular olarak, bir arada olmamız lazım" diye konuştu.

"HENÜZ BİR İSİMLE ANLAŞMADIK"

Görüşmelerin devam ettiğini aktaran Ertuğrul Doğan, "Şenol Güneş ve birçok isimle görüşmelerimiz sürüyor. Henüz bir isimle anlaşmadık. Teknik direktör için siyasi bir müdahale olmadı, olması da mümkün değil" ifadeleri kullanıldı.

A Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan, perşembe gününe kadar teknik direktör çalışmalarını noktalamak istediklerini belirtti:

"Takım perşembe günü toplanacak. Perşembe gününe kadar teknik direktör ile anlaşmak istiyoruz. Yeni teknik adam yerli veya yabancı olabilir."

Fatih Tekke'nin hayranı olduğunu vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke'nin hayranıyım. Şenol Güneş ise Trabzonspor'u şampiyon yapmış bir hoca. Birçok başarısı var. Hepsi Trabzonspor'un değeri. Bu isimlere saygı duyulması ve sahip çıkılması lazım" dedi.

Abdullah Avcı'nın ayrılık sürecine değinen Ertuğrul Doğan, "Sezon başlangıcından ben de memnun değildim, Abdullah Avcı da memnun değildi. Bazen her şey yapsanız bile, işler istediğiniz gibi gitmez. Özellikle Avrupa'dan elendiğimiz için çok üzüldük. Abdullah Avcı da olmasını isterdi. Hocamız da olmadığını kabul etti ve el sıkışarak ayrıldık. Böyle olmasını istemezdim ama oldu. Bir an önce zirve yarışındaki yerimizi almak istiyoruz. Vazgeçmek yok" diye konuştu.

Şenol Güneş ile yeniden görüşeceklerini belirten Ertuğrul Doğan, "Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki üzerine Şenol Güneş ile görüştüm. Asıl görüşmemiz salı ve çarşamba günü olacak" açıklamasını yaptı.

PAUL ONUACHU AÇIKLAMASI

"Paul Onuachu için 6 Milyon Euro + bonuslar şeklinde transfer teklifimizi yaptık ama kulübü 15 Milyon Euro'da diretiyor."

"YABANCI KURALI DEĞİŞEBİLİR"

"Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Orada belki bir şey değişebilir. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir. Bir yabancı daha alabilecek gibi plan yaptık."

"AVRUPA'DAN MEN İÇEREN DOSYALARDI"

Trabzonspor'da büyük bir borcu ödediklerini belirten Doğan, "7 milyar 100 milyon TL borç ödendi. UEFA'da 68 dosya kapatıldı. Avrupa'dan men ve transfer yasağı içeren dosyalardı. Bu paralar ödenmese, tazminatlarla birlikte 15 milyar TL üzerinde bir borcu konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.

Batista Mendy için 20 milyon euroluk teklif beklediklerini vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Batista Mendy için İtalya'dan teklif geldi ama kabul etmedik. 15 milyon euronun altında bir teklifti bu. 20 milyon euro ve üzerinde bir rakama göndeririz" şeklinde konuştu.

Yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Ertuğrul Doğan, "İstanbul'da iki, Trabzon'da bir önemli arazi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni havalimanının yanında 40 dönüm arazi aldık, burada başka bir şey yapacağız inşallah. Bunları yaparsak gelir dengesinde sabit bir şey yakalayabiliriz. Ya bunu başaracağız, ya da birileri gelip sürekli para verecek. Kartal'da inşallah buna benzer bir operasyon yapacağız. Eylül ayı sonu, Ekim başı gibi yapacağız inşallah. Bunlar zaten belirli izinler dahilinde ilerliyor. Kartal'daki projeyi becerebilirsek, çok önemli bir gelir olacak" dedi.