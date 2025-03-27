Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye sert eleştiri! "Futbolun adalet duygusu maalesef..."

Derbilerde yabancı hakem talebinde bulunan takımlardan biri de Trabzonspor'du. Beşiktaş-Galatasaray derbisine hakem Yasin Kol'un atanmasının ardından bir tepki de Trabzonspor'dan geldi.

"FUTBOLUN ÖZÜNE VE VİCDANINA GÖLGE DÜŞMÜŞTÜR"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında Türkiye Futbol Federasyonu hakkında eleştirilerde bulundu. Doğan, "Türk futbolunun adalet duygusu maalesef ağır bir sınavdan geçmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulübümüze ve şahsıma yönelttiği cezalar, futbolun özüne ve vicdanına gölge düşürmüştür. Ancak bilinmelidir ki Trabzonspor, tarih boyunca nice fırtınalara göğüs germiş, hiçbir haksızlığa boyun eğmemiş bir çınardır. Bizler, bu büyük camianın neferleri olarak biliyoruz ki adalet için uğraşmak bir tercih değil zorunluluktur. Tarih, haksızlığa sessiz kalanları değil, ona karşı dimdik duranları yazmıştır. Trabzonspor, adaletin ve haklı mücadelenin sarsılmaz temsilcisidir. Temiz ve adil bir futbol düzeni için mücadele veriyoruz ve bu uğurda hiçbir yıldırma politikası yolumuzdan döndüremeyecektir" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZ VE TEKNİK EKİBİMİZ BİR KUPA DAHA KAZANDIRMAK İÇİN SAVAŞACAK"

Başkan Doğan, futbolcular ve teknik heyetin Trabzonspor’un tarihine bir kupa daha kazandıracaklarına inandığını belirterek, "Elbette bu sezon sahadaki performansımız zaman zaman dalgalanmalar gösterdi. Ancak her büyük zafer, fırtınalı denizlerden geçerek kazanılır. Tarihin en büyük dönüşümlerinin, en çetin mücadelelerin ardından geldiğini defalarca kanıtlamıştır. Şimdi önümüzde büyük bir hedef var: Türkiye Kupası. Bu kutsal formayı terleten oyuncularımız ve teknik ekibimiz, Trabzonspor tarihine bir kupa daha kazandırmak için sonuna kadar savaşacaktır" ifadelerini kullandı.