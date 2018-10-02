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Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.10.2018 20:19 | Son Güncelleme

Trabzonspor Basketbol Kulübü, 2018-2019 sezonunda profesyonel basketbol liglerinde yer alamayacaklarını açıkladı.

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı

Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Günlerdir herkesin beklediği, tahmin ettiği açıklamayı, sizlerle paylaşmaktan büyük üzüntü duymaktayız. Ne yazık ki, Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği olarak, 2018-2019 sezonunda profesyonel basketbol liglerinde yer alamayacağız. Yılların birikimiyle oluşan ağır maddi yüklerin, küresel boyuttaki ekonomik krizin de etkisiyle, döviz kurlarındaki yükselişin yarattığı sıkıntıları ne yazık ki aşamadık. Sponsor bulabilmek adına çalmadık kapı bırakmamamıza rağmen, kulübümüzün sorunlarını çözmeye yetecek kaynağı bir türlü oluşturamadık. Açıkçası, bu açıklamayı yapmak için son dakikaya kadar beklememizin tek sebebi de, geçen haftaya kadar hala arayışlarımızın sürmesiydi. Ancak tüm girişimlerimiz ve görüşmelerimiz olumsuz sonuçlanmıştır. Kurulduğu günden bu yana kulübümüze hizmet eden herkese, bu vesileyle de olsa bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Sayısı yüzlere varan bir grup insan, gecesini gündüzüne katarak bordo mavili renklerin, parke salonlarda layık olduğu şekilde temsil edilmesi için çalıştı ve çabaladı. Bu çabaların sonucunda unutulmaz finaller oynadık, coşku dolu galibiyetler elde ettik. Üzüldüğümüz, kızdığımız, hayal kırıklığına uğradığımız zamanlar da oldu, ama omuz omuza pes etmeden Trabzonspor Basketbol Kulübü’ne Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin bir parçası olarak tutmayı hep başardık. Sahada bükülmeyen bileğimizi ne yazık ki ekonomik sorunlar ‘şimdilik’ büktü. Ancak hala ‘pes’ demedik. Altyapı seviyesinde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ederek, Trabzonlu gençlerin basketbol sevdasına ev sahipliği yapma görevimizi sürdüreceğiz. Şartlar düzeldiğinde, bu kenti gururlandıran Trabzonspor, tekrar profesyonel liglerdeki yerini alacak. Yaşanan sıkıntılı süreçte bize desteklerini her daim gösteren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve CEO'su Ömer Onan’a tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Ligden çekilme kararını alırken, öncelikle kulüp emekçilerimiz olmak üzere, basketbol ailesine olan maddi yükümlülüklerimizi de, ekonomik koşullarımız elverdiği ölçüde yerine getirmeye çalışacağımızın bilinmesini isteriz. Tekrar görüşmek üzere!”

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