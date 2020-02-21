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Trabzonspor, Beşiktaş derbisi için İstanbul'da

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı için Trabzonspor kafilesi İstanbula'a geldi.

Trabzonspor, Beşiktaş derbisi için İstanbul'da

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.

Bordo-mavili bazı taraftarlar, takım otobüsü önünde teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi. Taraftarlar, Norveçli santrafor Alexander Sörloth ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Havalimanı çalışanları ile bazı yolcular da Çimşir ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.


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Trabzonspor Beşiktaş kafile istanbul

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