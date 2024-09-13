Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz karar! TFF Başkanı'ndan Trabzon Valisine telefon... Karar değiştirildi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. 15 Eylül Pazar günü sezonun ilk derbisinde Trabzonspor sahasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.
Karşılaşma öncesi Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş derbiye konuk takımın taraftarları alınmaması yönünde karar çıkmıştı.
Ancak mücadelenin oynanmasına az bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı. TFF Başkanı, Trabzon Valisi'ni arayıp deplasman yasağının kaldırılmasını rica etti. Vali, "Kulüpler talep etti bu yasağı, geri çekerlerse kaldırırız" dedi. TFF Başkanı, her 2 başkanla konuştu. Kulüplerin seyircili oynama talebi valiliğe iletildi ve Siyah-Beyazlı taraftarlar için deplasman yasağı kalktı.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.