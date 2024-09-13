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Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz karar! TFF Başkanı'ndan Trabzon Valisine telefon... Karar değiştirildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.09.2024 18:17
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Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş taraftarlarının stada alınmamasına yönelik verilen kararda sürpriz bir değişiklik yaşandı. İşte detaylar...

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz karar! TFF Başkanı'ndan Trabzon Valisine telefon... Karar değiştirildi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. 15 Eylül Pazar günü sezonun ilk derbisinde Trabzonspor sahasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.

DEPLASMAN YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

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Karşılaşma öncesi Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş derbiye konuk takımın taraftarları alınmaması yönünde karar çıkmıştı.

TFF BAŞKANI'NDAN TELEFON

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Ancak mücadelenin oynanmasına az bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı. TFF Başkanı, Trabzon Valisi'ni arayıp deplasman yasağının kaldırılmasını rica etti. Vali, "Kulüpler talep etti bu yasağı, geri çekerlerse kaldırırız" dedi. TFF Başkanı, her 2 başkanla konuştu. Kulüplerin seyircili oynama talebi valiliğe iletildi ve Siyah-Beyazlı taraftarlar için deplasman yasağı kalktı.

2 BİN 250 GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

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Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Derbi beşiktaş taraftar yasak
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