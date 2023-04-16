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Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Volkan Bayarslan'ın takımı

16.04.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç için geri sayım sürerken birçok kişi yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bilindiği üzere, Bordo Mavililer, Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde üç büyüklere karşı ilk maçına çıkacak. Peki, Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Volkan Bayarslan'ın hayatı...

Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Volkan Bayarslan'ın takımı

Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan 16 Nisan 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Trabzonspor Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Maçın VAR hakemleri Mete Kalkavan, Zorbay Küçük; AVAR hakemi Ali Saygın Ögel olarak açıklandı. Trabzonspor Beşiktaş maçı saat 20.30'da başlayacak. İşte Hakem Volkan Bayarslan'ın hayatı ve biyografisi...

Volkan Bayarslan

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR?

Volkan Bayarslan 1 Ocak 1978 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

Bayarslan, 2000 yılında hakemliğe başladı ve 2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı. 2010 yılına kadar alt liglerde görev yaptı. 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girdi. 21.08.2010 tarihinde Samsunspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor müsabakasıyla ilk 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamış oldu.

2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakemlik yapan Bayarslan, Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursaspor ve Manisaspor maçında görev yaptı. Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan’ın oğlu Volkan Bayarslan, Erzurumspor Alt Yapısında futbola başladı.

Mavi-beyazlı formanın yanı sıra Oltuspor formasını giydi. Eğitim için gittiği Trabzon'da Köprübaşı Gençlikgücüspor 2 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. takımında futbol oynadı. Burada profesyonelliğe geçen Bayarslan Ağrıspor 5 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'a transfer oldu. 1999 yılında profesyonel futbolu bırakıp hakemliğe başladı.

Daha sonraları ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan 37 yaşındaki Bayarslan güçlü fiziki yapısı ve futbol bilgisinin de katkısıyla başarılı bir şekilde klasman yükselerek Süper Ligde maç yönetmeye başladı.

24.04.2016 tarihinde Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 89. dakikasında sahaya atlayan bir futbol holiganı tarafından saldırıya uğramıştır. Süper Lig tarihinde ilk kez bir hakem maçın oynandığı esnada tribünden gelen bir kişi tarafından somut fiziki saldırıya uğramıştır.

VOLKAN BAYARSLAN HANGİ TAKIMLI?

Volkan Bayarslan'ın sosyal medyada yer alan paylaşımlar baz alındığında Beşiktaşlı olduğu düşünülüyor.

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