YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

24.03.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile 3 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takımın antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyorÇal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyor
Kırıkkale'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildiKırıkkale'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Babasını terör saldırısında kaybeden Nabi'den Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaretBabasını terör saldırısında kaybeden Nabi'den Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:12
Öğle
12:33
İkindi
16:00
Akşam
18:44
Yatsı
20:04
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.