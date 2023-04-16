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Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Maçta kazanan olmadı

16.04.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam karşı karşıya geldi. Ligde son oynadığı 2 maçta mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatı sonlandırmak için Beşiktaş'ın karşısına çıktı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi. Son şampiyon Trabzonspor ise ligde çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Maçta kazanan olmadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetti. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayık yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam oldu. Maçın VAR hakemleri Mete Kalkavan, Zorbay Küçük; AVAR hakemi Ali Saygın Ögel olarak açıklandı. Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. İşte, Trabzonspor Beşiktaş derbisinin yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş derbisi bugün (16 Nisan 2023 Pazar) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş derbisi beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek

ABDÜLKADİR ÖMÜR VE EDİN VİSCA'NIN FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Trabzonspor Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde Beşiktaş karşısında moral bulmayı arzuluyor.

Trabzonspor oyuncuları Abdulkadir Ömür ve Edin Visca'nın sakatlıkları nedeniyler forma giymesi beklenmiyor. Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın ise tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

DELE ALLİ VE TAYYİP TALHA SANUÇ MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sarı kart cezalısı olduğu için Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek. Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç sakatlıkları nedeniyle maçta oynayamayacak. Ayrıca, Giresunspor maçında kasığından sakatlanan ve tedavisi süren Cenk Tosun da Trabzonspor karşısında riske edilmeyecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Denswil, Larsen, Peres, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markovic, Gomez

Beşiktaş: Mert, Onur, Omar, Saiss, Masuaku, Salih, Maxim, Gedson, Ghezzal, Redmond, Aboubakar

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI

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