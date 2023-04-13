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Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi duyurdu: "Abdülkadir Ömür ve Edin Vişça..."

13.04.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Beşiktaş maçı Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak. Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Edin Vişça ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi duyurdu: "Abdülkadir Ömür ve Edin Vişça..."

Trabzonspor ile Beşiktaş maçı Süper Lig'in 29. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi Bordo Mavili kulüpten Abdülkadir Ömür ve Edin Vişça'nın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama geldi. İşte Abdülkadir Ömür ve Edin Vişça'ya dair yapılan açıklamanın ayrıntıları ve Trabzonspor Beşiktaş maçının günü ve saati...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 16 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak. Maç, 20.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasının VIP Platinum tribünü biletleri 800, VIP Gold tribün biletleri 400, VIP Silver tribün biletleri 250, batı tribün biletleri 90, doğu tribün biletleri ise 75 liradan satışa çıkarıldı.

TRABZONSPOR'DAN ABDÜLKADİR ÖMÜR VE EDİN VİŞÇA'NIN SAĞLIK DURUMUNA DAİR AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Edin Vişça’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in yaptığı açıklamada “Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Vişca’nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir” ifadelerine yer verildi.

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