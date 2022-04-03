Trabzonspor Beşiktaş maçı için maçı için heyecan dorukta. Maç 2 takım için de büyük önem arz ediyor. Siyah beyazlı ekip Teknik Direktör Valeren İsmael ile ilk maçına çıkacak. Bordo-Mavililer ise mücadelen galip ayrılmayı hedefliyor. Bu kapsamda Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Maça ilişkin ayrıntılar haberimizde.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 3 Nisan Pazar (bugün) saat 20.30'da oynanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük 18 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Zorbay Küçük, Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor karşılaşması ile başlamıştır ve o sezon yalnızca 1 maçta hakemlik yapmıştır.

29 yaşındaki hakem Zorbay Küçük, 2017 yılından bu yana Süper Lig'teki hakemlik görevini sürdürmektedir.

Zorbay Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur.Feyzullah Küçük, Adanaspor ve Malatyaspor'un eski futbolcularındandır. Bakırköyspor ve Bursaspor'da da oynamıştır. Futbola veda ettikten sonra 2002 - 2005 yılları arasında Adanaspor'da altyapı antrenörü, 2005 yılında Osmaniyespor 'da teknik direktörlük ve 2007 - 2008 yılları arasında tekrar Adanaspor'da altyapı antrenörlüğü yapmıştır.

