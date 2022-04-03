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Trabzonspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu!

03.04.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda farkı daha da açmak isteyen bordo - mavililer, yeni hocasıyla iyi bir başlangıç peşinde olan siyah - beyazlılarla karşı karşıya... Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu!

Son dakika: Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde açık ara farkla lider konumda bulunan Trabzonspor galibiyet alarak şampiyonluğa giden yolu kısaltmak, Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yaparak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Maç öncesi son gelişmeler...

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi, 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Cağdaş Altay, VAR hakemi ise Erkan Engin.

Dev maç öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR'UN 11'İ: Uğurcan Çakır, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Ahmetcan, Serkan, İsmail, Berat, Hamsik, Yusuf, Kouassi, Koita, Cornelius

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi

Beşiktaş'ın yedekleri: Emre, N'Koudou, Atiba, Pjanic, Larin, Necip, Kenan, Serdar, Güven, Umut

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

SAHASINDA KAYBETMİYOR

Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

YENİLGİSİZ TAMAMLAMAK İSTİYOR

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Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanması ya da sahadan beraberlikle ayrılması halinde üç büyük rakibi karşısında sezonu yenilgisiz tamamlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 maç yapan bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor, en son üç büyük rakibi karşısında 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgisiz kapatmıştı.

NWAKAEME REKOR PEŞİNDE

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Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Beşiktaş karşısında gol atması halinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 24 mücadelede 11 gol attı.

Göztepe karşılaşmasında attığı golle 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan, ardından Çaykur Rizespor maçını boş geçen bordo-mavili futbolcu, Beşiktaş mücadelesinde gol atması durumunda en golcü sezonunu yaşayacak.

VALERIEN ISMAEL'İN İLK MAÇI

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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışacak.

ERSİN KALEYE DÖNÜYOR

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Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, teknik direktör Ismael'in görev vermesi halinde 1 maçlık aranın ardından kaledeki yerini alacak.

Siyah-beyazlı kaleci, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı.

8 OYUNCU SINIRDA

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Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Welinton Souza ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 32. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

20 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

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Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 20 maçta 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 20 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bordo-mavili ekip, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, 2019-2020'deki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kurdu.

Bordo-mavili ekip, bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 17 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE BEŞİKTAŞ ÖNDE

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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 97 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 139 gole, Trabzonspor 112 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 47 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı bildi. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 5'i Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 67, Beşiktaş ise 60 gol attı.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

Evinde son 10 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan Trabzonspor, Beşiktaş'a 11 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

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