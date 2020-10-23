Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da çıkan bu haberden sonra moraller epey bozuldu.
"Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
'Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz'
Milan Celtic'i 3 golle geçti
Serdar Aziz'den anlamlı destek
Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez kaybetti
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu!
Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak
İki hakemin koronavirüs testi pozitif
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
'Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz'
Okuyucu Yorumları 0 yorum