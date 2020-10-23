Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da çıkan bu haberden sonra moraller epey bozuldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



