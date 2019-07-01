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Trabzonspor bombayı patlattı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.07.2019 01:27 | Son Güncelleme

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nijeryalı orta saha John Obi Mikel ile anlaştı. Bordo-mavililerin bir başka Nijeryalısı Ogenyi Onazi, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Trabzonspor bombayı patlattı!

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan Trabzonspor, son olarak Middlesbrough forması giyen Nijeryalı orta saha John Obi Mikel'i kadrosuna kattı. Transferi Trabzonspor'un bir başka Nijeryalısı Ogenyi Onazi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TRABZONSPOR TRANSFERİ DUYURDU

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Obi Mikel transferini resmen duyurdu. Açıklamada "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor john obi mikel

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