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Trabzonspor Borrusia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü transfer etti!

19.07.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı. İşte anlaşmanın detayları...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü transfer ettiğini duyurdu.

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Bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz'ün Kulübümüze kesin transferi konusunda, Borussia Dortmund ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Ancak; Borussia Dortmund kulübüne, futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, FIFA dayanışma katkı payı düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz ile 3+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 7.000.000.-TL,

2024-2025 futbol sezonu için 8.800.000.-TL,

2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2026-2027 futbol sezonu için 14.000.000.-TL ve 2027-2028 futbol sezonu için 17.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

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