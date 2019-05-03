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Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın bonservisinin alınacağını açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.05.2019 19:04 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, Caleb Ekuban’ın satın alma opsiyonunun kullanılacağını açıkladı.

Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın bonservisinin alınacağını açıkladı

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup futbolcu ve ilgili kulübe gerekli bildirimler yapılmıştır" denildi.

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Trabzonspor Caleb Ekuban

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