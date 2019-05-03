Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın bonservisinin alınacağını açıkladı

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup futbolcu ve ilgili kulübe gerekli bildirimler yapılmıştır" denildi.
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