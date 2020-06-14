Trabzonspor, CAS'a resmi başvuruyu yaptı

Trabzonspor , UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi başvuru yaptı. Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre, CAS'a 28 sayfalık bir başvuru yapıldı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hukuki süreç başladı.Konuşmak doğru değildir ama biz sustukça çok farklı senaryoları, hikayeleri anlatan insanlar gün geçtikçe artıyor. Çok kısa süre içinde neyin ne olduğu belli olacak" ifadelerini kullandı.

